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    • 10.12.2021 21:04
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    Ankara Büyükşehir Belediyesinde Halk Ekmek'te skandal görüntüler! Yerde ekmek yığınları, maskesiz işçiler...

    CHP'li Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesinde skandallar bitmek bilmiyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmekler yerlere atıldı. Kilolarca ekmeğin çöp gibi kullandığı fabrikada işçilerin de maskesiz olduğu görüntülendi. İşte o skandal anlar...

    Ankara Halk Ekmek’te skandal görüntüler!

    Ayakla basılan yerlerde ekmek yığınları, maskesiz çalışanlar ve kasalar dolusu on binlerce ekmek. Soframızın baş tacı ekmeğin içler acısı görüntüleri Ankara'dan. Hem bu görüntüler Halk ekmeklerde kuyruk var algısına cevap niteliğinde. Söz konusu ekmekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak yerine bayatlayana kadar bekletiliyor.

    Tepki çeken görüntüler özel bir işletmeye ait olsa denetimlerde hijyen cezası alması kaçınılmaz. Ancak burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası.

    Kamuoyunun tepki gösterdiği görüntüler özellikle yerlerdeki ekmek yığınları dikkat çekiyor. Ayrıca pandemi döneminde sokakta dolaşırken bile maske takılması zorunlu olurken, hijyenin her dönem zorunlu olduğu ekmek üretiminde işçilerin bazıları maskesiz, eldivensiz çalışıyor.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'ndan, görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, günlük üretimin 1 milyona çıktığı ve yerdeki yığınla ekmeğin bayat olduğu ifade edildi.
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