Ankara Büyükşehir Belediyesinde Halk Ekmek'te skandal görüntüler! Yerde ekmek yığınları, maskesiz işçiler...

Ayakla basılan yerlerde ekmek yığınları, maskesiz çalışanlar ve kasalar dolusu on binlerce ekmek. Soframızın baş tacı ekmeğin içler acısı görüntüleri Ankara'dan. Hem bu görüntüler Halk ekmeklerde kuyruk var algısına cevap niteliğinde. Söz konusu ekmekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak yerine bayatlayana kadar bekletiliyor.

Tepki çeken görüntüler özel bir işletmeye ait olsa denetimlerde hijyen cezası alması kaçınılmaz. Ancak burası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası.