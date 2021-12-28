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    • 28.12.2021 07:01
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    Diyarbakır’da AK Parti’ye katılım sürüyor

    AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı'nın başlattığı üye seferberliği kapsamında partiye katılımlar devam ediyor. AK Parti il binasında düzenlenen katılım töreninde partiye yeni katılanlara rozet takıldı.

    Diyarbakır’da AK Parti’ye katılım sürüyor

    AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı'nın başlattığı üye seferberliği kapsamında partiye katılımlar devam ediyor. AK Parti il binasında düzenlenen katılım töreninde partiye yeni katılanlara rozet takıldı.

    Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, "Amacımız şehrimizi güzelleştirmek. Bu doğrultuda partimizin siyaseti de dün olduğu gibi bugün de hizmet odaklıdır. 'Bu hizmette ben de varım' diyen herkesi partimize davet ediyoruz.

    Bu partinin kapıları herkese açık. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizler bizim birer yol arkadaşımız olacaksınız" dedi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, törene katılan önceki dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise, bu katılımların AK Parti'ye güç kattığını dile getirerek, "Bu zorlu süreçte yeni Türkiye'nin inşası yolunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki harekete katılmak için burada bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

        Bizlere güç katacaklarından şüphem yok" diye konuştu.

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