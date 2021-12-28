Diyarbakır’da AK Parti’ye katılım sürüyor

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, "Amacımız şehrimizi güzelleştirmek. Bu doğrultuda partimizin siyaseti de dün olduğu gibi bugün de hizmet odaklıdır. 'Bu hizmette ben de varım' diyen herkesi partimize davet ediyoruz.