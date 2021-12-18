CHP'li Mansur Yavaş'ın 11 bin 500 TL'lik kitre bebek vurgunu büyüyor!





Çamlıdere'ye yapılan müze için bir bebek siparişi verdiğini anlatan Başkan Hazım Caner Can şunları söyledi:



Yaptırdığımız bebek el yapımı, ustalık ve zanaatkârlık işi bir eser oldu. Takısı, pabucu, herşeyi orijinal. Kitre bebek ustası Hürrem Melek Tulçu. Müzelerimdeki tüm eserleri bu usta yaptı. Dedim ki '81 ilin kıyafetini içeren, o şehirlerin sembolü olan eserleri sergileyecek bir müze yapacağım. Bir de Kitre bebek yaptıracağım. Ama Beypazarı'ndakiler gibi 'şişirme' olmasın. Mükemmel olsun. 'Borcumuz ne?' dedim. '3 bin TL' dedi. Pazarlık da etmedim.