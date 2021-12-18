CHP'li Mansur Yavaş'ın 11 bin 500 TL'lik kitre bebek vurgunu büyüyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Beypazarı Müzesi için her biri 11 bin 500 TL'ye tamiratını yaptırdığı Kitre bebekler yeniden gündemde. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, tamirine 11.500 lira ödenen Kitre bebeğin en kalitelisinin, sıfırdan 3 bin TL'ye yapılabileceğini kanıtladı.
Çamlıdere'ye yapılan müze için bir bebek siparişi verdiğini anlatan Başkan Hazım Caner Can şunları söyledi:
Yaptırdığımız bebek el yapımı, ustalık ve zanaatkârlık işi bir eser oldu. Takısı, pabucu, herşeyi orijinal. Kitre bebek ustası Hürrem Melek Tulçu. Müzelerimdeki tüm eserleri bu usta yaptı. Dedim ki '81 ilin kıyafetini içeren, o şehirlerin sembolü olan eserleri sergileyecek bir müze yapacağım. Bir de Kitre bebek yaptıracağım. Ama Beypazarı'ndakiler gibi 'şişirme' olmasın. Mükemmel olsun. 'Borcumuz ne?' dedim. '3 bin TL' dedi. Pazarlık da etmedim.
BÜYÜK BİR VURGUN VAR
Başkan Hazım Caner Can, "Ben sıfır bebeğe 3 bin ödüyorum. Mansur Başkan 44 tane tamir ettiriyor. Her birine 11 bin lira veriyor. Bu olacak iş mi" diye sordu.