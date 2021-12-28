Başkan Recep Tayyip Erdoğan gözleri dolarak hikayesini anlatmıştı! Sevda Sunguroğlu'ndan yürekleri ısıtan açıklama

Bir gün teşkilata gitmedim. "Sen niye partiye gitmedin?" dedi. "Hastayım" dedim. Gülerek, "Sen mi hastasın, ben mi hastayım? Bak kızım; sen benim Erdoğan'a olan sevgimi çok iyi biliyorsun. Bu seçim o kadar önemli ki baba falan dinleyecek bir seçim değil. Burası teşkilata yakın. Bana bir şey olursa 5 dakikaya gelirsin. Önemli olan vatanımız. Benim hakkım sonuna kadar sana helaldir" dedi. Ben de babamı kıramadım, kalktım gittim. 7 Haziran'da babamı kaybettim. O dönemde yine teşkilata gittim, ağlaya ağlaya çalışmaya devam ettim.