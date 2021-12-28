Başkan Recep Tayyip Erdoğan gözleri dolarak hikayesini anlatmıştı! Sevda Sunguroğlu'ndan yürekleri ısıtan açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İstanbul'daki programında, "Evet bu dava işte böyle bir davadır. İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri, önde tuttukları bir davadır. İşte bunun için bu davada bencilliğe yer olmaz" diyerek bahsettiği kadın partili, AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Sunguroğlu çıktı.
2014'ten beri partinin çeşitli kadrolarında görev yapıyorum. Daha önce bir tekstil şirketinde yönetici asistanlığı yapıyordum. İşimi bırakarak tüm vaktimi teşkilat çalışmalarına ayırdım. Vefat eden babam Öztürk Oktay da Recep Tayyip Erdoğan âşığıydı. Maddi olarak hiç beklentim olmadı. Ben vatanımı çok seviyorum.