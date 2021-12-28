Konu siyasi değil, güvenlik sorunu! Teftiştanbul!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından işine son verilen 15 bin kişinin yerine, toplam 45 bin kişi alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu işçilerin arasında, terörle ilişkili kişilerin de olduğunu anlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar tespit edilen 557 kişiden 455'inin PKK/ KCK ve KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP ve 2'sinin de MKP ile FETÖ terör örgütü iltisaklı olduğunu açıkladı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, İBB ve bağlı kuruluşlarda işbaşı yaptırılan terörle irtibatlı personelle ilgili özel teftiş başlattı.

Bakan Soylu, "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir? Sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz" ifadesini kullandı. Soylu, "Bunun siyasi tarafı yok, güvenlik tarafı var. Yarın öbür gün İSKİ'nin, İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse biz nasıl hesap verebiliriz. Milletimizi korumak zorundayız" dedi.

ÖMER ÇETİN