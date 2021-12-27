CHP'li İBB'ye açılan 'terör teftişi' üzerinden muhalefetin yürüttüğü spekülasyonlara AK Parti'den net yanıt





"İMAMOĞLU'NA AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA YOK"

Muhalefetin iddia ettiği gibi soruşturmanın İBB Başkanı İmamoğlu'na açılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma söz konusu değildir. Büyükşehirde çalışan içerde ya da şirketlerinde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı iltisaklı olduğu iddiası olan bazı isimler tespit edildiği söyleniyor ve bu isimlerle ilgili bir teftiş yapılacaktır. Yoksa bu kurumsal anlamda belediyenin veya belediye başkanının şahsiyle ilgili bir soruşturma değildir." diye konuştu.