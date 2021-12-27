CHP'li İBB'ye açılan 'terör teftişi' üzerinden muhalefetin yürüttüğü spekülasyonlara AK Parti'den net yanıt

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.
Söz konusu gelişmeleri değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, teftiş üzerinden oluşturulan manipülatif haberlere ve iddialara açıklık getirdi.
"İMAMOĞLU'NA AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA YOK"
Muhalefetin iddia ettiği gibi soruşturmanın İBB Başkanı İmamoğlu'na açılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma söz konusu değildir. Büyükşehirde çalışan içerde ya da şirketlerinde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı iltisaklı olduğu iddiası olan bazı isimler tespit edildiği söyleniyor ve bu isimlerle ilgili bir teftiş yapılacaktır. Yoksa bu kurumsal anlamda belediyenin veya belediye başkanının şahsiyle ilgili bir soruşturma değildir." diye konuştu.
"DÜNYANIN HİÇBİR DEMOKRATİK ÜLKESİ KABUL ETMEZ"
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, devlete sadakat prensibi içerisinde çalışması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yani ben hem devletin, kamunun kurum ve kurumlarında çalışacağım ama Türkiye'de devleti yıkmaya çalışan ya da sistemi ve rejimi değiştirmeye çalışan bir takım terör gruplarıyla irtibatlı iltisaklı olacağım. Bunu dünyanın hiçbir demokratik ülkesi kabul etmez. Ben bu isimlerle ilgili bir şey bildiğim için söylemiyorum kuralı söylüyorum." dedi.