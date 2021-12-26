Sömestr, 15 tatil, yarı yıl tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? Karne ne zaman alınacak 2021?

Milyonlarca öğrenci Karne ne zaman alınacak 2021? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle okullarından uzak kalan ve online eğitim gören öğrenciler Kasım ayındaki ilk ara tatilinin ardından diğer tatillerin tarihlerini merak etmeye başladı. Peki Sömestr, 15 tatil, yarı yıl tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? Karnelerini almak için heyecan dolu bekleyişe başlayan hem öğrenciler hem de velileri planlarını 15 tatile göre yapmak istiyor ve bir yandan da karne notlarının nasıl geleceğini merak ediyor. İşte detaylar…
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.