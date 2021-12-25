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    • Güncel
    • 26.12.2021 06:42
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    • 26.12.2021 06:45
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor... 26-30 Aralık 2021

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün Manisa, Balıkesir ve Antalya için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle perşembe günü yurdun batı bölümünün kuvvetli yağış etkisi altında kalacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU



    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 16°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 10°C
        Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 12°C
        Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA °C, 17°C
        Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

        HATAY °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            BOLU °C, 7°C
            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            KASTAMONU °C, 6°C
            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            AMASYA °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM °C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 14°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, 0°C
            Az bulutlu

            KARS °C, -1°C
            Az bulutlu

            MALATYA °C, 5°C
            Az bulutlu

            VAN °C, 4°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 8°C
            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 9°C
            Az bulutlu

            SİİRT °C, 6°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 11°C
            Az bulutlu

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                    Meteoroloji tarih verdi! Kuvvetli sağanak geliyor
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor... 26-30 Aralık 2021
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