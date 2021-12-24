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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

Türkiye, Gaziantep'te 2 pitbull köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye'ye ağlıyor. Küçük kızın tedavisinin devam ettiğini söyleyen doktor hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklarken bir skandal daha ortaya çıktı. 4 yaşındaki Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, siteden çıkarılmakla tehdit edildiklerini ve davacı olmamaları için para teklif edildiğini söyledi. Öte yandan ailenin uzun yıllar bebek tedavisi gördüğü, 300 bin TL borçlandığı ve sonrasında Asiye'ye kavuştuğu öğrenildi.

24.12.2021 09:23 - Son Güncelleme: 24.12.2021 09:47
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

Gaziantep'te site görevlisi olarak çalıştığı binanın sakinlerine ait pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'nin acılı babası Hüseyin Ateş, kızının ağır bir ameliyat geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

"EN YÜKSEK CEZAYI ALSINLAR"
"Doktorlar kritik süreçte olduğumuzu söyledi. Bu köpekleri sokakta gezdirmek yasak. Onlar yasağı çiğnediler. Bizim hayatımızı kararttılar. En yüksek cezaya çarptırılmasını istiyorum.

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

BAŞHEKİM TAHMAZOĞLU: HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; minik Asiye'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

"Hayati tehlikesi sürüyor. Kafasında, yüz bölgesinde ve beyin bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuş. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcut. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor."

Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

6 ŞÜPHELİDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay sonrası gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden Zeynep Can, Zeliha Can ve Mustafa Yiğit, "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Süheyla Kurçak ve Mustafa Elibol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sitenin güvenlik görevlisi A.Ç ise savcılıktan serbest kaldı.

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