Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye’nin ailesi skandalı deşifre etti: Önce tehdit ettiler sonra para teklif ettiler

"Hayati tehlikesi sürüyor. Kafasında, yüz bölgesinde ve beyin bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuş. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcut. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor."