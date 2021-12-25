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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya'ya getirildi! Bakan Koca devreye girdi: Asiye'nin tedavisini Prof. Ömer Özkan yapacak

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş yürekleri dağlamıştı! Başkan Erdoğan'ın yakından takip ettiği olayda ise yeni gelişme yaşandı. Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi.

25.12.2021 09:07 - Son Güncelleme: 25.12.2021 09:29
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya getirildi! Bakan Koca devreye girdi: Asiye’nin tedavisini Prof. Ömer Özkan yapacak

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya getirildi! Bakan Koca devreye girdi: Asiye’nin tedavisini Prof. Ömer Özkan yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya getirildi! Bakan Koca devreye girdi: Asiye’nin tedavisini Prof. Ömer Özkan yapacak

Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya getirildi! Bakan Koca devreye girdi: Asiye’nin tedavisini Prof. Ömer Özkan yapacak

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş Antalya’ya getirildi! Bakan Koca devreye girdi: Asiye’nin tedavisini Prof. Ömer Özkan yapacak

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek.

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