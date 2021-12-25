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    • 25.12.2021 20:08
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    Başkan Erdoğan, Güneydoğu’nun en büyük kongre merkezini açtı: ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısına eşlik etti

    Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey'de bulunan ve Güneydoğu'nun en büyüğü olma özelliğini taşıyan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı. Erdoğan açılışta piyano çalan çocukları dinledikten sonra koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.

    Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda

    Gaziantep'teki birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dev tesisten övgüyle bahsetti.

    Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki el sanatları sergisini gezen Başkan Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledikten sonra Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte 'Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda' şarkısını söyledi.

    Ev sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kongre Merkezi'nin tanıtımı sırasında Gaziantepli bakır ustaları tarafından yapılan dev ibriği Cumhurbaşkanı'na hediye etti.

    "MUHTEŞEM BİR ESER"
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi'ni muhteşem bir eser diyerek tanımlayıp "Kongre ve Sanat Merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu muhteşem eser Şahinbey'e, Gazi Şehrimiz, Gaziantep'imize. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Gerek Başkanımıza, mimarından, mühendisine, tüm işçilerimize bu emekleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Güneydoğu’nun en büyük kongre merkezini açtı: ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısına eşlik etti
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