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    • 25.12.2021 19:12
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yeni koronavirüs vakalarının %10'undan fazlası Omicron kaynaklı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir." açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca duyurdu! Omicron varyantı...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Yeni görülen vakalarının %10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunun altını çizen Bakan Koca, "hatırlatma dozu önem kazandı" ifadelerini kullandı.





    İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

    OMİCRON VARYANTINA KARŞI HATIRLATMA DOZU ÖNEM KAZANDI*
    Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz.

    Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüs'ün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu.



    Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların %10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim.

    Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'dan fazlası artık Omicron kaynaklı.



        MASKE, MESAFE VE AŞI ÇAĞRISI
        Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz.

        Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde!



        "HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRIN"
        Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir.

        Halkımıza saygıyla arz ederim.

        Dr. Fahrettin Koca
        T.C. Sağlık Bakanı

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        Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yeni koronavirüs vakalarının %10'undan fazlası Omicron kaynaklı
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