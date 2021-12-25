Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Yeni koronavirüs vakalarının %10'undan fazlası Omicron kaynaklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Yeni görülen vakalarının %10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunun altını çizen Bakan Koca, "hatırlatma dozu önem kazandı" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;
OMİCRON VARYANTINA KARŞI HATIRLATMA DOZU ÖNEM KAZANDI*
Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz.
Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüs'ün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu.
Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların %10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim.
Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'dan fazlası artık Omicron kaynaklı.