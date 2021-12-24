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    • Güncel
    • 24.12.2021 20:13
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    • 24.12.2021 20:35
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    10 günde 66 otobüs yolda kaldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor

    İETT otobüslerinde arızalar İstanbul trafiğinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İstanbullular yaşanan bu sıkıntıya isyan ederken, bozulan araçlar vatandaşı mağdur ediyor. Megakentte son 10 günde 66 otobüs yolda kaldı. Bu durum CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İETT fiyaskosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    İETT fiyaskosu: 10 günde 66 otobüs bozuldu

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT'deki fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyüyor.



    İstanbullu yollarda kalan araçlarla ev ve iş yerlerine ulaşmakta güçlük çekerken bu durum özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte katlanmaz bir hal aldı.



    Megakentte son 10 günde 66 otobüs arızası meydana geldi.

    İşte 13-24 Aralık 2021 tarihleri arasında kayıtlara geçen İETT arızaları;

    13 Aralık: 8 arıza

    14 Aralık: 7 arıza

    16 Aralık: 10 arıza

    18 Aralık: 9 arıza

    19 Aralık: 4 arıza

    20 Aralık: 7 arıza

    21 Aralık: 4 arıza

    22 Aralık: 6 arıza

    23 Aralık 5 arıza

    24 Aralık: 6 arıza



    KÜÇÜKÇEKMECE
    İstanbul'da toplu taşıma sıkıntısı katlanarak devam ediyor. Küçükçekme'de arızalanarak yolda kalan İETT otobüsü nedeniyle yolcular mağdur oldu.



        ESENLER VE BAĞCILAR...
        Esenler ve Bağcılar'da da yolda kalan İETT otobüsleri objektiflere yansıdı.



        YOL YARDIM ARAÇLARI SEVK EDİLDİ
        Sancaktepe ve Beyoğlu'nda arızalanan otobüsler için yol yardım araçları sevk edildi.



        GAZİOSMANPAŞA'DA DA YOLDA KALDI!
        Gaziosmanpaşa'da ise seyir halinde arızalanan İETT otobüsü yol kenarında yardım aracının gelmesini bekledi. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş, "Bozuldu. Şaşırdık m? Hayır..." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
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        Haberler Güncel 10 günde 66 otobüs yolda kaldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor
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