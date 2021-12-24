10 günde 66 otobüs yolda kaldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin İETT fiyaskosu katlanarak büyüyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT'deki fiyaskosu gün geçtikçe katlanarak büyüyor.
İstanbullu yollarda kalan araçlarla ev ve iş yerlerine ulaşmakta güçlük çekerken bu durum özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte katlanmaz bir hal aldı.
Megakentte son 10 günde 66 otobüs arızası meydana geldi.
İşte 13-24 Aralık 2021 tarihleri arasında kayıtlara geçen İETT arızaları;
13 Aralık: 8 arıza
14 Aralık: 7 arıza
16 Aralık: 10 arıza
18 Aralık: 9 arıza
19 Aralık: 4 arıza
20 Aralık: 7 arıza
21 Aralık: 4 arıza
22 Aralık: 6 arıza
23 Aralık 5 arıza
24 Aralık: 6 arıza
KÜÇÜKÇEKMECE
İstanbul'da toplu taşıma sıkıntısı katlanarak devam ediyor. Küçükçekme'de arızalanarak yolda kalan İETT otobüsü nedeniyle yolcular mağdur oldu.