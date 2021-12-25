Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv A Haber A Para ve A News'in canlı ortak yayınında çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçuluk yapanlara sert tepki gösterdi. Vatandaşı korumak için her türlü tedbirin alındığını söyledi: Stokçulara ağır cezalar verilmesini sağlayan çalışma, şu anda Meclis'te.

Onlara asla göz açtırmayacağız. TL mevduatları 23.8 milyar liranın üzerinde arttı. Kur stabil hale gelecek. Amacımız TL'yi değerli hale getirmek. Faiz zulüm düzenidir. Zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir yapar. Biz bu düzenle 19 yıldır savaşıyoruz. (İYİ Partili Durmuş Yılmaz) 'TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Suç işledi. Bunun bedelini ödeyecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİNDE GARANTİ HAZİNE VE MERKEZ

Başkan Erdoğan, kur korumalı TL mevduat sistemini değerlendirdi. "Vatandaşın parasının garantisi Hazine ve Merkez Bankası'dır" dedi.

TARİHİ BİR DEĞİŞİM BAŞLATTIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daki toplantıda şu açıklamaları yaptı:

GÖREVE geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Son taksiti Mayıs 2013'te ödeyerek IMF'yle olan işimizi bitirdik. Şu anda IMF'yle herhangi bir kontağımız da yok.

BUGÜN itibariyle Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar doların üzerinde.

FİNANS krizini çözmek için başlatılan para arzı pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. İşte bu amaçla ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık.

KLASİK ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik.

HAZIRLADIĞIMIZ tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpük bir günde ortadan kalktı.

ESTİRİLMEYE çalışılan fırtınaların aksine işler mükemmel gidiyor. Önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahitlik edeceğiz.

FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK

Başkan Erdoğan, "Günde birkaç defa etiket değiştirenlerin takipçisi olacağız. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Fiyatların inmesini bekliyoruz. Konut ve ikinci el otomobil piyasaları da buna dahildir" dedi.