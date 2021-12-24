Başkan Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenleri kabulünde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılarak Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne geçti. Başkan Erdoğan, burada ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor.

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Başkan Erdoğan, kabul öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.





Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;

Ülke olarak İzmir İktisat Kongresi'nden beri ekonomide kendimizi bizi hedeflerimize ulaştıracak yön tayin etmenin içerisindeyiz.

Hep söylediğim gibi 1923 İktisat Kongresi kararlarının ömrü 1929 büyük buhranına kadar sürmüştür. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattıkları atılımların akıbetleri de hepinizin malumu. Türkiye Büyük Ekonomik hamlemizi yapabilmemiz için önemli ölçüde tamamlamayı başardık.

Biz, göreve geldiğimizde IMF'e olan borç 23.5 milyar dolardı. Ve biz bu borcumuzu yine Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek, kapattık. Şu anda IMF'e borcumuz olmadığımız gibi, onlarla bir kontağımız da yok.





Mayıs 2013 faiz yüzde 4.5'a kadar indirmiştik, arkadan patlayan ne oldu, Gezi olayları. Manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar.

Ana muhalefet, yanında birileriyle, otellerin arka kapılarında bazı çalışmaları IMF ile yaptılar. Ana muhalefetin sözcüsü eski işte hazineci midir nedir, o da o kulislerin içinde bizzat bulundu. Bunlar bize de zaman zaman IMF'yi tavsiye edenlerdir. Kendileri IMF ile bankaların veya otellerin arka kapılarında veya kulislerinde kendilerine göre bazı çalışmaları yürüttüler.

MERKEZ BANKASI REZERVİ

Merkez Bankası rezervi bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz. Bu aradaki gidişle bu çok daha iyi bir konuma gelecektir. Bugün artık Türkiye eğitimden sağlığa, güvenlikten hukuka, sanayiden turizme her alanda ihtiyacı olan altyapıya sahiptir. Sizlere dağıttığımız bilgi notunda da göreceğiniz gibi veriler artık altyapını hazır olduğuna işaret ediyor.

YENİ EKONOMİ POLİTİKASI

Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim uzunca bir süredir devam etmektedir. Klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme temelli ekonomi politikasına yöneldik. Böyle büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Pek çok risk, soru işareti var.

FIRSATÇILARA NET UYARI

Günde birkaç kere etiket değiştirenlerin takipçisi olacağımızı hatırlatmak isterim. Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yok.