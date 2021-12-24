Bilim kurulu üyesi açıkladı: Turkovac, Sinovac'tan daha etkili

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, acil kullanım onayı aldı ve seri üretimine başlandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli öncülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen TURKOVAC'ın gelecek hafta itibariyle yaygın kullanımına başlanacak.
TURKOVAC'ın tıpkı Sinovac gibi inaktive virüs aşısı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Şu anda elimizdeki veriler TURKOVAC aşısının güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin olduğunu hatta ülkemizde uygulanan diğer inaktive aşı Sinovac'a göre daha etkin olduğunu ortaya koymuş durumda.
Özellikle bizim aşılardan beklentimiz ağır hastalığı ve ölümü önlemesi. Bu yönüyle de TURKOVAC olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme" şeklinde konuştu.
Yapılacak klinik çalışmalar sonucu yerli aşının çocuklara da uygulanıp uygulanamayacağının belirleneceğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Şu anda uygulanan acil kullanım onayı 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edildi. Ama bununla ilgili 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dâhil edildiği çalışmalar yapılıp ona dair veriler elde edildiğinde bu sorunun yanıtını verebiliriz.