Bilim kurulu üyesi açıkladı: Turkovac, Sinovac'tan daha etkili

Özellikle bizim aşılardan beklentimiz ağır hastalığı ve ölümü önlemesi. Bu yönüyle de TURKOVAC olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme" şeklinde konuştu.

Yapılacak klinik çalışmalar sonucu yerli aşının çocuklara da uygulanıp uygulanamayacağının belirleneceğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Şu anda uygulanan acil kullanım onayı 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edildi. Ama bununla ilgili 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dâhil edildiği çalışmalar yapılıp ona dair veriler elde edildiğinde bu sorunun yanıtını verebiliriz.