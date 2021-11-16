Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamından itiraf üstüne itiraf! "Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile..."

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Pehlül Memiş isimli FETÖ'nün mahrem imamına "silahlı terör örgütü üyeliğinden" önce 13,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olmasını dikkate akarak Memiş'in cezasını 2 yıl 9 ay 22 güne indirdi. Sabah'ın aktardığına göre Memiş'in halen İstanbul'da bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığının belirlenmesi üzerine mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığına da kararı gönderdi.
İtiraflarında FETÖ ile ortaokulda tanıştığını belirten Memiş ise örgütün Hava Harp Okulundaki yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi.
"2012-2016 yılları arasında askeri okula giren Harp Okulu öğrencilerinin tamamına yakınının FETÖ tarafından alınan öğrenciler" olduğunu ifade eden Memiş, örgütün öğrencileri 5'e kadar numaralandırdığını, F-16 pilotlarının 5'lik FETÖ'cülerden seçildiğini anlattı.