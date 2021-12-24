Beş benzemezler, "seçim" diye tutturdu! Başkan Erdoğan, kur oyununu bozunca hepsinin hesabı alt-üst oldu

Beş benzemezler, dolar, euro fırladıkça "seçim" diye tutturdu. Aklınca "TL'nin itibarı"nı savundu. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kur oyununu bozup paramızı koruyunca hepsinin hesabı alt-üst oldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Ortada ekonomik model filan yok. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir!

MERAL AKŞENER

TL'de olan sıradan bir yatırımcı, yaklaşık yüzde 20 zarar etti. Tek kurtuluş sandıkla gelen kurtuluşumuz.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Yeni bir iktidara ihtiyaç var. Türk Lirası neredeyse oyuncak paralara karşı bile değer kaybedecek kadar güçsüzleşti.

ALİ BABACAN

Türk Lirası adeta yerin dibine battı. Türkiye dikiş tutmuyor. Türkiye ekonomisinin beli doğrulmuyor.

AHMET DAVUTOĞLU

Türk Lirası'nı değersiz kılıyorsunuz, dışarıdaki mandacı anlayışta olanların bunlara konmasına sebep oluyorsunuz!