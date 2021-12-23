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    • Güncel
    • 23.12.2021 12:31
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    • 23.12.2021 12:39
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    Adana'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu terleten 'çiftçiye bedava elektrik' sorusu

    Bol keseden atıp Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Adana'da bölgedeki çiftçilere de bedava elektrik verip vermeyeceği soruldu. Kılıçdaroğlu "Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok." diyerek geri vites yaptı.

    KK’yı terleten soru

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti.

    Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü.

    Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.

    Güzel bir toplantı yaptıklarını, siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden CHP Lideri, "Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ve nasıl çözeceğimizi örnekler vererek anlattım. Hiçbir sanayici ve üreticinin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

    ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK SÖZÜ SORULUNCA TERS KÖŞE OLDU
    Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa programında, bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.


        YOKUŞA SÜRDÜ: "ADANA'DA BÖYLE TAŞLIK ARAZİ YOK"
        Kılıçdaroğlu, Adana'da söz konusu büyüklükte taşlık arazi olmadığını ve kendilerine bu arazinin tahsis edilmesi durumunda aynı sözlerin Adana için de geçerli olacağını söyledi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." dedi.

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