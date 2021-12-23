Adana'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu terleten 'çiftçiye bedava elektrik' sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti.
Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, görüşmede gündeme gelen konular hakkında bilgi verdi.
Güzel bir toplantı yaptıklarını, siyasetin ekonomide yarattığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden CHP Lideri, "Gidişin iyi olmadığını herkes biliyor. Türkiye bütün bu sorunlarını aşabilir. Enerji maliyetlerinin yüksekliğini ve nasıl çözeceğimizi örnekler vererek anlattım. Hiçbir sanayici ve üreticinin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.