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Haberler Ekonomi Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile ekonomide yeni bir döneme girildi. Söz konusu düzenleme ile 18 TL'leri gören dolar kuru 10 TL seviyelerine geldi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı hakkında Merkez Bankası uygulama talimatı yayımlandı. Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar yer alıyor. İşte detaylar...

23.12.2021 14:30 - Son Güncelleme: 23.12.2021 15:48
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin uygulama talimatı yayımladı.

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Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Uygulama talimatında, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde, mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğin nasıl uygulanacağına dair ayrıntılar yer alıyor.

Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Buna göre, 20 Aralık'ta mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

Sisteme katılmak isteyen bankalar nezdinde TCMB adına dolar, avro ve İngiliz sterlini hesaplar açılacak. Bankanın topladığı taleplere ilişkin satın aldığı dövizler saat 17.00'ye kadar TCMB'ye bildirilecek ve toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacak.

Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı’nın detayları

TCMB hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekontlar ile dönüşümü yapılan tutarlara ait bilgiler, bildirim formuna uygun olarak TCMB'ye aynı gün elektronik ortamda bildirilecek. Banka tarafından TCMB hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak.

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