Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
AK Parti belediyelerdeki başarısı ile milletimizin gönlüne girmiş oradan merkezi yönetime gelmiş bir partidir.
Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan partinin merkezi yönetimde de başarılı olamadığını göstermiştir. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. 30 büyükşehrin 15'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü AK Partili kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda büyük şehirlerde 16 belediyeye çıkıyor. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır.
CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maaliyetler getirdiğini hep birlikte görüyoruz.
Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.
BELEDİYE BAŞKANINA KİBİR YAKIŞMAZ
AK Parti'de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür.
Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu eğli olmaya mecburuz. Aksi taktirde sorun katlanarak büyür. Biz neyiz ya? Kuluz kul. En sonunda gideceğimiz yer toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz.
Biz her zaman ne diyoruz, bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Onun için sizlerden ricam, teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması için vereceğiniz emek için teşekkür ediyorum.
ADAMIN HER LAFI YALAN, HER LAFI İFTİRA
Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz. Muhalefet tarafı da aynı şeyi tespit ettiği için aynı tarafa yükleniyor. Onlar eser üzerinden değil, sadece kamuoyunu algı ile yönetmek şeklinde yapıyorlar. Bu arada bir 80 bin TL daha kazandım. Adamın her lafı yalan, her lafı iftira.
Her belediyenin başına bir ajans dikmişler. Yapılmamış işlerin propagandasından başka bir şey yapmıyorlar.
Kağıttan gemişyi bir süre suyun üzerinde yüzdürebilirsiniz. Ama bir süre sonra batacaktır. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. Her yerde bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları döküldü. Artık insan içine çıkacak yüzleri kalmayacaktır. Balık baştan kokar, genel başkanlarına bakarak belediye başkanlarının akıbetini ortaya koymak mümkündür.
CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NA BELEDİYECİLİK DERSİ
Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş. Şanlıurfalı bunun sözüne itimat etmediği için belediyeyi vermemiş.
Ama Hatay, Adana sende. Hadi elini tutan mı var, elektriği bedava yapsana. Ama burada bir sorun var. Elektrik belediyenin işi değil ki...
İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Üçüncü sorun CHP Genel Başkanı'nın nice namus sözü verdiği her konu gibi bunu da arkasını dönünce unutacak olmasıdır. Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti.
Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler.
Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım. Bunun yerine de ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı olan 45 bin kişiyi işe doldurdular.
Sizler duruşunuzla, işinizle bu kritik sürecin en önemli belirleyicisi durumundasınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın.
Amacımız belediyelerin hizmetlerini daha etkin biçimde sürdürmelerini sağlamaktır. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçen güzel faaliyetleri de yakından takip ediyoruz. İstişare toplantılarımız aynı zamanda tecrübe aktarımıdır. Bir süre önce küresel iklim değişikliğinin insanlığı giderek daha çok tehdit ettiğini göz önünde bulundurarak vizyonumuzun temeline yeşil kalkınma devrimini oturttuğumuzu ilan ettik. Sizleri gereken hazırlıkları yapmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz 19 yılda şehirlerimizi çok büyük yatırımlarla dönüştürdük. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz 2018'den bu yana sadece çevre ve şehircilik alanında yatırım bedeli 300 milyarı aşan 12 projeyi hayata geçirdik.
Belediyelerimizi de ilave kaynaklarla destekledik. Merkezi yönetimden aktarılan kaynak miktarını 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık. 2022 bütçesinde mahalli idarelere ayırdığımız pay 150 milyar lirayı bulmuştur. Hiçbir ayrım yapmadan yatırım yapan her belediyeyi destekledik. Son dönemde önce Elazığ, Malatya'da sonra İzmir'de yıkımlara yol açan afetler yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleri ile karşılaştık. Yaz aylarında Ege ve Akdeniz'de orman yangınları ile yüzleştik. Denizleri istila eden müsilaj tehdidine maruz kaldık. Hepsine anında müdahale ettik. Tribünden seyretmedik. Bizzat şahsım, arkadaşlarım hep beraber arazideydik. Günlerce arkadaşlarımız bölgede bu çalışmaları yürüttüler. Bir yıla kalamdan depremde ve selde yıkılan evlerin yenilerini inşa ettik. Denizlerimizi temziledik.