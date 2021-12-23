Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti belediyelerdeki başarısı ile milletimizin gönlüne girmiş oradan merkezi yönetime gelmiş bir partidir.



Yakın tarihimiz bize belediyelerde başarısız olan partinin merkezi yönetimde de başarılı olamadığını göstermiştir. Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. 30 büyükşehrin 15'i, 519 büyükşehir ilçesinin 304'ü AK Partili kadrolarca yönetilmektedir. Cumhur İttifakı olarak baktığımızda büyük şehirlerde 16 belediyeye çıkıyor. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır.

CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maaliyetler getirdiğini hep birlikte görüyoruz.

Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimizi destekleyerek hedeflerimize doğru yürüyeceğiz.





BELEDİYE BAŞKANINA KİBİR YAKIŞMAZ

AK Parti'de siyaset yapan herkes kendi kişisel kariyerinden önce ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarını düşünmek mecburiyetindedir. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür.