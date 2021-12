Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu eğli olmaya mecburuz. Aksi taktirde sorun katlanarak büyür. Biz neyiz ya? Kuluz kul. En sonunda gideceğimiz yer toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz.

Biz her zaman ne diyoruz, bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Onun için sizlerden ricam, teşkilatlarımızın ahenk içinde çalışması için vereceğiniz emek için teşekkür ediyorum.







ADAMIN HER LAFI YALAN, HER LAFI İFTİRA

Belediyelerin ülke yönetimine giden yoldaki önemini sadece biz görmüyoruz. Muhalefet tarafı da aynı şeyi tespit ettiği için aynı tarafa yükleniyor. Onlar eser üzerinden değil, sadece kamuoyunu algı ile yönetmek şeklinde yapıyorlar. Bu arada bir 80 bin TL daha kazandım. Adamın her lafı yalan, her lafı iftira.





Her belediyenin başına bir ajans dikmişler. Yapılmamış işlerin propagandasından başka bir şey yapmıyorlar.



Kağıttan gemişyi bir süre suyun üzerinde yüzdürebilirsiniz. Ama bir süre sonra batacaktır. İstanbul'da, Ankara'da bunu yaptılar. Her yerde bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları döküldü. Artık insan içine çıkacak yüzleri kalmayacaktır. Balık baştan kokar, genel başkanlarına bakarak belediye başkanlarının akıbetini ortaya koymak mümkündür.





CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NA BELEDİYECİLİK DERSİ

Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş. Şanlıurfalı bunun sözüne itimat etmediği için belediyeyi vermemiş.





Ama Hatay, Adana sende. Hadi elini tutan mı var, elektriği bedava yapsana. Ama burada bir sorun var. Elektrik belediyenin işi değil ki...