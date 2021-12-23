Dolar kuru 11 lira seviyelerine indi! Muhalefet üzgün! Başkan Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik hamle meyvelerini veriyor
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerinin ardından 18 TL'leri gören dolar kuru 11 lira seviyesine gerilerken Türk Lirası 4 günde yüzde 40 civarında değer kazancı yaşadı. Ancak doların yükselişiyle hükümetin gideceğini düşünen kaos ve kriz peşinde koşan muhalefet doların düşmesiyle yeni sisteme kulp takmaya başladı. Peki muhalefet neyi amaçlıyor? Doların düşmesi neden rahatsız etti? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirler büyük yankı uyandırdı. Piyasalar ve iş dünyası tarafından büyük destek gören tedbirlerle birlikte döviz kurlarında sert düşüşler meydana geldi. Dolar ve euroda yüzde 40'a varan kayıplar görülürken Altın fiyatları da düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın da devreye girmesiyle döviz kurlarındaki düşüşün dengeye ulaşması bekleniyor.
Piyasalarda Türk Lirası rüzgarı esiyor. Dolar ve Euro karşısında sadece bir günde yüzde 40 oranında değer kazanan Türk Lirası'nda güçlenme devam ediyor. TL dolar karşısında 12 liranın altına geriledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengeye gelme çabası sürüyor. Dolar kuru 11.67 lira, euro ise 13.25 liraya kadar düştü.
BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" dedi.
OMICRON VARYANTI DA DOLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR
Koronavirüsün Omicron varyantının hastaneye yatmaya yol açma riskinin Delta varyantına göre yüzde 40-45 daha az olduğu haberleri, küresel ekonomik görünüm için iyimserliği artırdı. Dolar bu gelişme ile birlikte önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı.