Dolar kuru 11 lira seviyelerine indi! Muhalefet üzgün! Başkan Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomik hamle meyvelerini veriyor

OMICRON VARYANTI DA DOLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Koronavirüsün Omicron varyantının hastaneye yatmaya yol açma riskinin Delta varyantına göre yüzde 40-45 daha az olduğu haberleri, küresel ekonomik görünüm için iyimserliği artırdı. Dolar bu gelişme ile birlikte önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı.