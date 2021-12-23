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    • 23.12.2021 13:38
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    ABD ve fondaş basın "diplomat değil" demişti... Suçüstü yakalanan Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı!

    Dün İstanbul Havalimanında sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılılığında sahte pasaport çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu’nda görevli diplomat tutuklandı. ABD ve fonladığı yandaş basın, gelişmenin ardından "Bu kişi bir ABD diplomatı değil." iddiasında bulundu. 10 bin dolara satarken suçüstü yakalanan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.

    Davıd Jack Kojak’ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı

    Suriyeli bir yolcuya hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken suçüstü yakalanan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.



    ABD DIŞİŞLERİ YALANLAMIŞTI
    İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalan ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.

    Olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı yalanladığı ve bu kişinin diplomat olmadığına açıklamıştı.

        Bunun üzerine Kojak'ın yabancı uyruklu yolcuya sattığı hususi ve şahsına ait diplomatik pasaportu ortaya çıktı.

        Pasaporttaki bilgilere göre 23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu olan diplomatın pasaportunun 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.



        "BU KİŞİ ABD DİPLOMATI DEĞİL"
        Haberin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir yetkili, "Bir ABD vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığını biliyoruz.

            Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

            YANDAŞ BASIN ABD'NİN SESİ OLDU
            Dışarıdan gelen fonlarla patronunun sesi olan yandaş basın da ABD'nin iddiasını dillendirdi, söz konusu kişinin diplomat olmadığını iddia etti. İşte yandaş basında yer alan o haberler:




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            Davıd Jack Kojak’ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı
            Haberler Güncel ABD ve fondaş basın "diplomat değil" demişti... Suçüstü yakalanan Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı!
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