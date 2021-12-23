ABD ve fondaş basın "diplomat değil" demişti... Suçüstü yakalanan Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı!

Suriyeli bir yolcuya hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken suçüstü yakalanan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.
ABD DIŞİŞLERİ YALANLAMIŞTI
İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalan ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.
Olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı yalanladığı ve bu kişinin diplomat olmadığına açıklamıştı.