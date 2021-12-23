ABD ve fondaş basın "diplomat değil" demişti... Suçüstü yakalanan Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı!

Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



YANDAŞ BASIN ABD'NİN SESİ OLDU

Dışarıdan gelen fonlarla patronunun sesi olan yandaş basın da ABD'nin iddiasını dillendirdi, söz konusu kişinin diplomat olmadığını iddia etti. İşte yandaş basında yer alan o haberler:











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