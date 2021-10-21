Diyarbakır'daki halaydan korona çıktı! Ertuğrul Özkök Kovid-19'a yakalandı



SAYMAZ'LA KORONA HALAYI ÇEKMİŞTİ

CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı için iyiden iyiye çalışmalarını artıran Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı gezide Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz birlikte halay da çekmişti.