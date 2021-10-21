Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.10.2021 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 10:50
    ABONE OL

    Diyarbakır'daki halaydan korona çıktı! Ertuğrul Özkök Kovid-19'a yakalandı

    HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisinin Diyarbakır'daki açılışına katılan gazeteci Ertuğrul Özkök yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Diyarbakır’daki halaydan korona çıktı!

    HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisinin Diyarbakır'daki açılışına katılan gazeteci Ertuğrul Özkök yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.


    ZİLLET TAM KADRO KATILMIŞTI
    Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisinin açılışına terörün siyasi ayağı HDPKK'lı siyasetçiler, CHP'liler, yıllar önce Ahmet Kaya'yı köşelerinden linç eden gazeteciler Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök de katılmıştı.


    TEST YAPTIRDIM POZİTİF ÇIKTI
    Haberi köşesinden duyuran Özkök, "Diyarbakır'dan döner dönmez bir test yaptırdım. COVID-19 pozitif çıktı..." dedi.


    SAYMAZ'LA KORONA HALAYI ÇEKMİŞTİ
    CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı için iyiden iyiye çalışmalarını artıran Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı gezide Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz birlikte halay da çekmişti.


        HALAYDA KİMSE MASKE TAKMADI


        "Fotoğraf çektirirken bile maske takıyordum" diyerek tedbir aldığını iddia eden Özkök'ün Saymaz'la birlikte çektiği halay görüntülerinde kimsenin maske takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
        Haberler Güncel Diyarbakır'daki halaydan korona çıktı! Ertuğrul Özkök Kovid-19'a yakalandı
            SON DAKİKA