Diyarbakır'daki halaydan korona çıktı! Ertuğrul Özkök Kovid-19'a yakalandı

HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisinin Diyarbakır'daki açılışına katılan gazeteci Ertuğrul Özkök yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.
ZİLLET TAM KADRO KATILMIŞTI
Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisinin açılışına terörün siyasi ayağı HDPKK'lı siyasetçiler, CHP'liler, yıllar önce Ahmet Kaya'yı köşelerinden linç eden gazeteciler Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök de katılmıştı.
SAYMAZ'LA KORONA HALAYI ÇEKMİŞTİ
CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı için iyiden iyiye çalışmalarını artıran Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı gezide Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz birlikte halay da çekmişti.