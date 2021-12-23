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    • 23.12.2021 14:07
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    • 23.12.2021 14:07
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    Ucuz araç satma bahanesiyle 100 milyonluk vurgun

    İstanbul’da açtıkları sahte Otomotiv Danışmanlık şirketi aracılığı ile 7 ayda yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Dolandırıcıların ucuz otomobil satacaklarını vaat ederek kendi akrabalarını doktorları, polisleri bile dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

    Ucuz araç satma bahanesiyle 100 milyonluk vurgun

    İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin "Ucuz Otomobil" diye internet sitelerine ilan verdikleri bu şekilde mağdurların kendilerine ulaşmalarını sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin otomobil ticareti yapmak isteyen kişilere ilk başlarda bir kaç araç sağlayarak kar etmelerini sağladıkları, ardından "Elimizde çok uygun 3-4 otomobil var. İsterseniz bunları size satalım" diyerek teklifte bulundukları öğrenildi. İlk başlarda kar eden mağdurların bu teklifi kabul ettikleri şüphelilere paraları göndermelerine rağmen araçları alamadıkları öğrenildi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Polis yaptığı araştırmada benzer şekilde dolandırılan 20 mağdura ulaştı. Mağdurlar arasında doktor, öğretmen hatta polisler olduğu öğrenildi. Konya'dan bir mağdurun Filo almak için şüphelilere bir seferde 20 milyon lira para gönderdiği tespit edildi. Yapılan incelemede aynı yöntemle dolandırılan akrabalarının da şüphelilerden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

    2 DOLANDIRICI GÖZALTINA ALINDI
    Polis yaptığı operasyonda bir otelde kalan şüpheliler A. G.(43) ile S.C(39)'u gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde borçlarını kabul ettikleri, işlerinin kötü gitmesi nedeniyle mağdurlara araçları teslim edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

    UCUZA ARAÇ TUZAĞI
    Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen mağdurlar tarafından teşhis edildi. Mağdurlar Ahmet Niyaz "Bunlar araçları 15-20 bin lira ucuza veriyorlardı. Bir kez aldım. Kar edince tatlı geldi. Daha sonra kredi alarak daha çok araba almak istedim. Ancak parayı göndermeme rağmen bir türlü araçlar gelmedi. Yaklaşık bir ay bekledim. Dolandırıldığımı anladığımda şikayetçi oldum" dedi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Ucuz araç satma bahanesiyle 100 milyonluk vurgun
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