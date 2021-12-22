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    • 22.12.2021 13:51
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    Ehliyet yenileme ücreti 2021 ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? 2022 ehliyet harçları kaç TL oldu?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Ehliyet yenileme ücreti 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırılıyor. Yeni yıl öncesinde eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler detayları merak ediyor ve randevunun nereden, nasıl alındığını, hangi belgelerin istendiği gibi bilgileri araştırıyor. Bir yandan da 2022 ehliyet harç ücretleri açıklandı ve ne kadar olduğu merak edildi. Peki Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? 2022 ehliyet harçları kaç TL oldu? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ehliyet yenileme ücreti 2021 ne kadar?

    Ehliyet yenileme ücreti 2021 ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? 2022 ehliyet harçları kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıl öncesinde ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgelerin neler olduğuna ilişkin tüm detayları araştırıyor. 2022 ehliyet harç ücretleri de belli oldu ve haberimizde yer alıyor.

    EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIYOR?

    Randevunuzu aldınız, başvurmaya gideceksiniz. 30 liralık değişim ücretini (değerli kağıt bedeli) başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

    Eski tip ehliyet yenileme için 15 TL ödeniyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. 'İki işlev tek kart' sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.

    Ehliyet yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        -Eski sürücü belgesi

        -Nüfus cüzdanı

        -15 TL değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz

        -1 biyometrik fotoğraf

        -Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan ve aile hekiminden ücretsiz olarak alınan sürücü sağlık raporu gerekiyor.

        -Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl.

        2022 EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

        2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi. Yeni yılda ehliyet harçları da aynı değerleme oranında artacak.

        A sınıfı ehliyet harcı, 272 liradan 370 lira 40 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise 820 liradan 1116 lira 90 kuruşa çıkacak.

        Diğer ehliyet harçları ise bin 368 liradan bin 863 lira 70 kuruşa yükselecek.
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        Haberler Güncel Ehliyet yenileme ücreti 2021 ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? 2022 ehliyet harçları kaç TL oldu?
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