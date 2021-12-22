Ehliyet yenileme ücreti 2021 ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli evraklar neler? 2022 ehliyet harçları kaç TL oldu?

Eski tip ehliyet yenileme için 15 TL ödeniyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartlarına entegre edilmesiyle vatandaşların, yanlarında ayrıca ehliyet bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Eski tip kimlik ve ehliyetlerde bu uygulama yapılamıyor. 'İki işlev tek kart' sistemi için hem ehliyetin hem de kimlik kartının çipli olması gerekiyor. Yine önce randevu alınıyor. Herhangi bir nüfus dairesine giderek başvuru yapılıyor. Ehliyetin nüfus cüzdanına entegrasyonu ücretsiz olarak 1 dakikada gerçekleştiriliyor. Kartınız 1 gün içinde evinize ulaştırılıyor. Bu uygulamayla ilgili bir süre sınırı bulunmuyor.

Ehliyet yenilemek için ilk yapmanız gereken randevu almak. Bu zorunlu. Randevu için Alo 199 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz veya 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden başvurabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz zaman sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.