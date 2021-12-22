Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz





ŞANLIURFA'YA 60 HEKİM ATAMASI

Şanlıurfa'ya 60 yeni hekim ataması yaptıklarını da anlatan Bakan Koca, "Bugün Şanlıurfa'ya 60 hekimin daha tayinini yaptığımız müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hekimlerimiz yılbaşından hemen sonra görevlerine başlayacaklar. Ayrıca biliyorsunuz 20 bin hekim dışı sağlık personeli alımımız var. Bu toplam içinde, 560 sağlık personelimiz Şanlıurfa'ya atanacak. Bugün bir diğer önemli gündem maddemiz, sağlık yatırımları. Bugüne kadar inşa edilenlere ilaveten Şanlıurfa'mıza 59 yeni sağlık yatırımı planlaması daha yapıyoruz. Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanemizi, 2023 yılında tamamlayacağımızı açıklamak istiyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz, bin 700 yatağıyla hem ilimizin hem de bölgenin tüm sağlık ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca 2022 yılında Mehmet Akif Eğitim Araştırma Hastanemizin Haliliye ek binasının yanına 150 yatak daha kazandıracağız. Eski Harran Tıp Fakültesi yerine 150 yataklı yeni yatırımıza 2022'de başlayacağız" diye konuştu.