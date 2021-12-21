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    • 21.12.2021 13:24
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    Dövizin çakılması birilerini mutsuz etti! Dolar düştü Habertürk'ün ekonomi müdürü Ebru Baki'nin yüzü de düştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüş bugün de sürüyor. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor. Dövizdeki düşüş ise bir kesimin çok moralini bozdu. Habertürk'ün ekonomi müdürü Ebru Baki dövizdeki düşüşü anlatırken renginin attığı görülüyor. İşte o anlar...

    Döviz düştü Ebru Baki’nin yüzü de düştü

    Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Dövizdeki çakılma sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandırdı.

    DÖVİZ SEVDALILARI ÜZGÜN

    Dolardaki sert düşüş ise döviz sevdalılarını çok üzdü. Gelişmeler piyasalarda olumlu karşılanırken kimi TV sunucularının bu geri çekilme karşısındaki tavırları dikkat çekti.

    MORALİ BOZULDU

    Habertük TV'de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de o isimlerden biri oldu. Gece yaşanan düşüşün ardından Baki'nin canlı yayın yaptığı sabah saatlerinde de çekilme sürdü.

    ŞİRİN'İN DE RENGİ ATMIŞTI

    Baki'nin konukları tarafından piyasa yorumları yapılırken kendisinin kur düşüşleri karşısında yüzü düştü. O anlar kameralara yansıdı. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından Halk TV'de yayın yapan Şirin Payzın da aynı yüz ifadeleriyle programını bitirmişti.
        Esnaf dolarları yakmaya başladı
        Haberler Güncel Dövizin çakılması birilerini mutsuz etti! Dolar düştü Habertürk'ün ekonomi müdürü Ebru Baki'nin yüzü de düştü
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