CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu utandıracak fark! AK Parti paylaştı, sahte propaganda ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda belediyelerini iktidarla kıyaslayarak sosyal yardımlarda tarih yazdığını iddia ederek övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Muhalefet liderinin anlattıklarının çarpık olduğu hükümetin kıyaslanamayacak oranda sosyal yardımda bulunduğu ortaya çıktı.
İŞTE GERÇEKLER: SADECE 2020'DE 69 MİLYAR LİRA YARDIM
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı TBMM'de sosyal yardımlar konusunda hükümeti bir şey yapmamakla eleştirdi sonra da bu tweeti attı.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YARDIMI HARİÇ
AK Parti Hükümeti 2020'de 69.3 milyar TL, 2021'de 83 milyar TL yardım yapmıştır. 2022'de 104 milyar TL yardım planlamaktadır. Buna elektrik ve doğal gaz sübvansiyonu dahil değildir.
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