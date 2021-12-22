CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu utandıracak fark! AK Parti paylaştı, sahte propaganda ortaya çıktı

AK Parti Hükümeti sadece 2020'de 2 milyon 450 bin 80 haneye yardım yaptı, 7 milyon 810 bin 588 kişinin ise Genel Sağlık Sigortası primi ödendi. CHP Genel Başkanı'nın Hükümet hiçbir şey yapmıyor deyip övdüğü CHP sosyal yardımlarının toplam kaç TL olduğunu merak ediyoruz. @kilicdarogluk" denildi.

KILIÇDAROĞLU YİNE NE YALAN SÖYLEDİ?