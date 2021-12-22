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    • 22.12.2021 20:14
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu utandıracak fark! AK Parti paylaştı, sahte propaganda ortaya çıktı

    Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün geçmiyor ki bir propagandası daha sahte çıkmasın. CHP'li belediyeleri sosyal yardımlarda öve öve bitiremeyen Kılıçdaroğlu, hükümetin yardıma muhtaç vatandaşları yalnız bıraktığını bile iddia etti. Bugün açıklamada bulunan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar rakamlarla Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürüttü. İşte AK Parti ile CHP'li belediyelerin sosyal yardımları arasındaki devasa fark...

    takvim.com.tr
    CHP’li Kılıçdaroğlu’nu utandıracak fark! AK Parti paylaştı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda belediyelerini iktidarla kıyaslayarak sosyal yardımlarda tarih yazdığını iddia ederek övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Muhalefet liderinin anlattıklarının çarpık olduğu hükümetin kıyaslanamayacak oranda sosyal yardımda bulunduğu ortaya çıktı.

    İŞTE GERÇEKLER: SADECE 2020'DE 69 MİLYAR LİRA YARDIM

    AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı TBMM'de sosyal yardımlar konusunda hükümeti bir şey yapmamakla eleştirdi sonra da bu tweeti attı.

    ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ YARDIMI HARİÇ

    AK Parti Hükümeti 2020'de 69.3 milyar TL, 2021'de 83 milyar TL yardım yapmıştır. 2022'de 104 milyar TL yardım planlamaktadır. Buna elektrik ve doğal gaz sübvansiyonu dahil değildir.

    YARDIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE BAK

        AK Parti Hükümeti sadece 2020'de 2 milyon 450 bin 80 haneye yardım yaptı, 7 milyon 810 bin 588 kişinin ise Genel Sağlık Sigortası primi ödendi. CHP Genel Başkanı'nın Hükümet hiçbir şey yapmıyor deyip övdüğü CHP sosyal yardımlarının toplam kaç TL olduğunu merak ediyoruz. @kilicdarogluk" denildi.

        KILIÇDAROĞLU YİNE NE YALAN SÖYLEDİ?

        Kış aylarında vatandaşların perişan olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Önce hükümete çağrı yaptık. Bu zamlar altında insanlar ezilir, 'kara kış fonu' kurun 'fakirin fukaranın yanında olun, destek verin' dedik. 'Benim değil senin oyun artacak' dedim. Yapmadılar. Biz belediye başkanlarımıza çağrı yaptık, 'mutlaka kara kış fonu oluşturacaksınız'. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız büyük bir özgüvenle çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

        Bütün belediye başkanlarına teşekkürü eksik etmeyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

        "Bütün zorluklara rağmen tarih yazıyorlar. 3 Kasım-17 Aralık arasında 80 bin 450 aileye nakit yardımı yapılmış. 455 bin 630 aileye gıda yardımı yapılmış, 420 bin 580 aileye ısınma yardımı yapılmış. Kömür alamıyor, odun alamıyor, doğalgaz parasını ödeyemiyor. 210 bin 420 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı yapılmış. 290 bin 850 kişiye ulaştırma yardımı yapılmış. 2 bin 562 ailenin elektrik faturası ödenmiş. Toplamı 517 bin 640 lira. 12 bin 144 ailenin su faturası ödenmiş."

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        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu utandıracak fark! AK Parti paylaştı, sahte propaganda ortaya çıktı
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