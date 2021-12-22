AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in namusuna dil uzatan Mert Yaşar beraat etti

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Mert Yaşar'ın davasında karar duruşması yapıldı. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu gerçekleşmediğinden Özlem Zengin'e yönelik hakaretten Yaşar'ın beraatine karar verdi.
Yaşar'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu ceza da 350 gün üzerinden hesaplanarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.
"EYLEMLERİN SİYASİ ELEŞTİRİDİR"
Savunmalarında pişmanlık göstereceği bir durum olmadığını söyleyen Yaşar, "Eylemlerimde Özlem Zengin'i metalaştırmak söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir" demişti.
AŞAĞILIK PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ