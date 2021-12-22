AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in namusuna dil uzatan Mert Yaşar beraat etti

Yaşar'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu ceza da 350 gün üzerinden hesaplanarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

"EYLEMLERİN SİYASİ ELEŞTİRİDİR"