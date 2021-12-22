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    • 22.12.2021 18:01
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    AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in namusuna dil uzatan Mert Yaşar beraat etti

    AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesine sosyal medyada çirkin ifadelerle saldıran avukat Mert Yaşar hakkında karar çıktı. Mahkeme, Yaşar’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 7 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Özlem Zengin'e hakaretten ise Yaşar’ın beraatine karar verildi. Haberin detayları...

    Özlem Zengin’in namusuna dil uzatan muhalife beraat!

    İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Mert Yaşar'ın davasında karar duruşması yapıldı. "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu gerçekleşmediğinden Özlem Zengin'e yönelik hakaretten Yaşar'ın beraatine karar verdi.

    Yaşar'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu ceza da 350 gün üzerinden hesaplanarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

    "EYLEMLERİN SİYASİ ELEŞTİRİDİR"

    Savunmalarında pişmanlık göstereceği bir durum olmadığını söyleyen Yaşar, "Eylemlerimde Özlem Zengin'i metalaştırmak söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir" demişti.

    AŞAĞILIK PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

        Sosyal medya üzerinden Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunan avukat Mert Yaşar, tepkiler üzerine paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in avukatları, Yaşar'dan şikayetçi olmuştu.

        İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede Yaşar'ın hem Başkan Erdoğan'a hem Özlem Zengin'e hakaret suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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        Haberler Güncel AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'in namusuna dil uzatan Mert Yaşar beraat etti
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