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    • 22.12.2021 20:07
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 22 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 352 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 816 oldu.

    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,62, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,40 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 126 milyon 565 bin 703 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.


    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    "BİRLİKTE SALGINI GÜNDEM OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız, kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
                                Can dostları için modern tesis
                                Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 22 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefa ve aşı tablosunu duyurdu
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