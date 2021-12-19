CHP'li Kılıçdaroğlu telefon açtı TÜSİAD harekete geçti! Türk ekonomisine operasyonda ikinci perde

TÜSİAD ÜYESİ BANKALAR MB'DEN YÜZDE 15'LE BARÇLANIYOR

Merkez Bankası faizleri düşürmeden önce piyasa yapıcı bankalara yüzde 22 faizle para veriyordu. Perşembe günkü indirimin ardından Merkez Bankası, para talep eden bankalara yüzde 15 faizle para satmaya başladı. Son olarak Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 82 milyar 999 milyon lira verdi. İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti. 7 puan daha düşük faizle Merkez Bankası'ndan para alan piyasa yapıcı bankaların çoğu TÜİSAD üyesi iş adamlarına ait.

DÖVİZ MEVDUATININ BÜYÜĞÜ PATRONLARDA

Bankacılık sektörünün mevduatı son aylarda hızla artarken, bu paraların yüzde 63'ü döviz hesaplarında tutuluyor. Merkez Bankası verilerine göre; bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 10 Aralık ile biten haftada 91 milyar 261 milyon artarak 5 trilyon 580 milyar liraya çıktı. Bankalardaki TL cinsi mevduatın büyüklüğü 1 trilyon 934 milyar lirayken, yabancı para cinsinden mevduat ise 3 trilyon 442 milyar lirayı buldu. Bankalarda bulunan toplam 258 milyar dolarlık dövizlerin 231 milyarı yurt içinde yerleşik kişilere ait.