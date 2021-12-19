CHP'li Kılıçdaroğlu telefon açtı TÜSİAD harekete geçti! Türk ekonomisine operasyonda ikinci perde

Vesayetçi geçmişiyle bilinen Patronlar Kulübü TÜSİAD, yeniden sahnede. Reel ekonomik göstergelerde herhangi bir sorun olmamasına rağmen elinde bulundurduğu sermaye gücünü kullanarak Türkiye ekonomisine operasyon çeken Patronlar Kulübü TÜSİAD, kur operasyonuyla hükümetin ekonomi programını hedef aldı. Önceki gün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başkan Simone Kaslowski ile görüşmesinin ardından TÜSİAD yazılı bir açıklama yaparak operasyonda ikinci aşamaya geçti.
GECEDAN SABAHA NE DEĞİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz" diyerek TÜSİAD ile dirsek temasını açığa vurdu. Kılıçdaroğlu'na Twitter üzerinden cevap veren, TÜSİAD Başkanı Kaslowski önceki akşam, "Sayın Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.
EKONOMİ PROGRAMINI HEDEF ALDI
Dün ağız değiştiren TÜSİAD, yaptığı yazılı bir açıklamayla hükümeti ve yeni ekonomi programını hedef aldı. TÜSİAD, hükümetin düşük faizle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırma hedefiyle ortaya konulan yeni ekonomi modeline karşı olduğunu açıkladı.