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    • 21.12.2021 10:28
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    21 Aralık kış gündönümü özellikleri neler? En uzun gece hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Ekinoks tarihi...

    Bugün Google Doodle’da yer alan 21 Aralık kış gündönümü özellikleri neler? İnternet kullanıcıları 21 Aralık hakkında bilgi edinmek istiyor ve dünyaya nasıl etkileri olduğunu araştırıyor. Sabah işe, okula karanlık havada giden vatandaşlar Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an kışdönümü olarak biliniyor. Dünya’nın kendi etrafındaki hareketleri bu durumların belirleyicisi oluyor. Peki en uzun gece hangi gün? Ekinoks tarihleri nelerdir, bu tarihlerde Kuzey ve Güney yarım kürede hangi etkiler yaşanır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    21 Aralık kış gündönümü özellikleri neler?

    21 Aralık kış gündönümü özellikleri neler? En uzun gece hangi gün? Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Ekinoks tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. En uzun gündüz ve gece tarihleri tüm illerden vatandaşların en çok merak ettiği bilgiler arasında yer alıyor. Yılın son ayı yaşanırken astrolojik gelişmeler de yakından takip ediliyor bugün Doodle'da da yer alan 21 Aralık kış gündönümü merak edilen özelliklerini derledik.

    21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ ÖZELLİKLERİ NELER?

    Kuzey Yarım Küre

    Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

    Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

    Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

    Güney Yarım Küre

    Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

    Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

    Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

        EKİNOKS TARİHLERİ VE ÖZELLİKLERİ

        21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

        21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

        23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

        21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)
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