KYK kredisi ne zaman yatacak? 2022 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar? Lisans, yüksek lisans, doktora burs fiyatı kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için karşılıksız, geri ödemesiz olarak verilen KYK bursları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. KYK kredisi 2022 yılında artacak, peki ne kadar ödenecek?
KYK KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
2022 KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lisans öğrencisi 850
Yüksek lisans öğrencisi 1.700 TL
Doktora 2.550 TL