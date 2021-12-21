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    • Güncel
    • 21.12.2021 13:38
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    • 21.12.2021 13:38
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    Fransa'da markette "Allahu ekber" diye bağıran kişiye hapis cezası

    Fransa'da Saint-Etienne kentinde bir kişi, markette "Allahu ekber" diye bağırarak paniğe yol açtığı gerekçesiyle 8 ay tecilli hapse mahkum edildi. Savcılık, zanlı için 1 yıl tecilli hapis isteminde bulunmuştu.

    Allahu ekber diye bağırdı hapis cezası verildi

    Fransız basınındaki haberlere göre, Saint-Etienne Ceza Mahkemesi, 7 Haziran'da girdiği markette 3 kere "Allahu ekber" şeklinde bağıran 52 yaşındaki adama, panik oluşturduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis ve 750 avro para cezası verdi.

    Ayrıca söz konusu kişiyi 2 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptıran mahkeme, şahısla markete giren 38 yaşındaki diğer kişinin ise serbest kalmasına hükmetti.

    Zanlının bağırması nedeniyle markette bulunan bir müşterinin korkarak düştüğü ve kolunu incittiği belirtildi.
        Esnaf dolarları yakmaya başladı
        Haberler Güncel Fransa'da markette "Allahu ekber" diye bağıran kişiye hapis cezası
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