Muharrem Sarıkaya'dan basın emekçisine tokat: Habertürk programı hiçbir şey olmamış gibi sürdü, 'teşekkürler'le sonlandı

Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anlar kameralara yansıdı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada sinirlenerek tokat attı.
Muhabir Ahmet Demir ise hukuki süreci başlatacağını duyurdu.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ...
Tüm bu skandallar silsilesi yaşanırken Habertürk, programı hiçbir şey olmamış gibi sürdürdü ve yayını teşekkürler noktaladı.