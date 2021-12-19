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    • 19.12.2021 23:42
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    Muharrem Sarıkaya'dan basın emekçisine tokat: Habertürk programı hiçbir şey olmamış gibi sürdü, 'teşekkürler'le sonlandı

    Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Yaşanan skandaldan sonra Habertürk programı hiçbir şey olmamış gibi sürdü ve 'teşekkürler'le noktaladı.

    Basın emekçisine tokat skandalı! Habertürk...

    Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anlar kameralara yansıdı.



    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada Sarıkaya, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e telefonlarla uğraştığı ve bir kablo ile mikrofon bağlantısı kurmaya çalıştığı esnada sinirlenerek tokat attı.



    Muhabir Ahmet Demir ise hukuki süreci başlatacağını duyurdu.



    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ...
    Tüm bu skandallar silsilesi yaşanırken Habertürk, programı hiçbir şey olmamış gibi sürdürdü ve yayını teşekkürler noktaladı.



        TEPKİLER ÜZERİNE HABERTÜRK'TEN AÇIKLAMA
        Gelen tepkiler üzerine Habertürk'ten de konuya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

        Açıklamada "Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan içtenlikle özür dileriz" ifadelerine yer verildi.
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