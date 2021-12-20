SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı ile ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac'tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız" dedi.

"UZMANLARIMIZ BU AKŞAM DOHA'YA GİDİYOR"

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Şartlarımız uyarsa Katar ile birlikte havaalanlarını işletebiliriz. Afganistan'da Kabil dahil 5 havaalanının birlikte işletilmesi için ortak mutabakat imzalanmıştı. Çarşamba günü heyet Kabil'e geçecekler. Geçici yönetimle görüşme yapılacak. Şartlar uymazsa illa işletilecek diye bir derdimiz yok" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı, Ermenistan ile uçak seferleri başlıyor

"ERMENİSTAN İLE DOĞRUDAN TEMASLARIN BAŞLAMASI İÇİN ÖZEL TEMSİLCİLERİ ATADIK"

Çavuşoğlu, Ermenistan ile diyalog sürecine ilişkin de şunları söyledi: "Ermenistan ile doğrudan temasların başlaması için özel temsilcileri atadık. Bir an önce bir araya gelecekler. Tüm bu adımları atarken can Azerbaycan'la istişare edip adımlarımızı kararlarımızı birlikte alıyoruz."