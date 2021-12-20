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    20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları! Memur ve emekli maaşları için zam oranı belirleniyor! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

    2021 yılının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kritik toplantıda masaya yatırılacak konular arasında ekonomi, memur ve emekli zammı yer alıyor. Kabine toplantısı bittikten sonra Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak. Vatandaşlar 20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları neler? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları!

    Memur ve emekli maaşları için zam oranı belirleniyor! Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de biraraya gelecek. Yılın son toplantısında değerlendirilecek gündem başlıkları arasında ekonomi, memur ve emekli zammı bulunuyor. Fahiş fiyat artışları ve stokçular da kabine toplantısında görüşülecek. İşte 20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları...

    20 ARALIK PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

    20 Aralık Pazartesi saat saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısının ardından kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklamaları haberimizde yer alacaktır.

    TOPLANTIDA GÜNDEM MADDELERİ NELER?

    Toplantının gündem maddelerinden biri memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış olacak. Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak.

        MAAŞ DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

        Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

        2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

        TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.
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        Kabine ekonomi gündemiyle toplanacak
        Haberler Güncel 20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları! Memur ve emekli maaşları için zam oranı belirleniyor! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
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