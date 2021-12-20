20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları! Memur ve emekli maaşları için zam oranı belirleniyor! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Memur ve emekli maaşları için zam oranı belirleniyor! Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de biraraya gelecek. Yılın son toplantısında değerlendirilecek gündem başlıkları arasında ekonomi, memur ve emekli zammı bulunuyor. Fahiş fiyat artışları ve stokçular da kabine toplantısında görüşülecek. İşte 20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları...
20 ARALIK PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!
20 Aralık Pazartesi saat saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısının ardından kararları açıklamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın açıklamaları haberimizde yer alacaktır.
TOPLANTIDA GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Toplantının gündem maddelerinden biri memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış olacak. Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak.