20 Aralık Pazartesi Kabine Toplantısı kararları! Memur ve emekli maaşları için zam oranı belirleniyor! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

MAAŞ DÜZENLEMESİ ELE ALINACAK

Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında İstanbul'da yapılan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ndeki temaslarını değerlendirecek. Toplantıda, dış politikadaki diğer sıcak gelişmeler de ele alınacak.