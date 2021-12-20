2022 KYK bursu ne kadar oldu? 2022 KYK zammı açıklandı! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ödemesi ne kadar olacak?

KYK burs ücretleri hakkında öğrenciler arama yapmaya başladı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler için KYK burs ve kredi sonuçları 14 Aralık'ta açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilirken burs ve kredi alan adaylar belli oldu. Öte yandan yeni yıla kısa bir zaman kala ise 2022 KYK burs ücretleri merak konusu oldu. Peki, 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler!
2022 KYK ZAMMI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz."
2021 Yılında KYK Burs ve Kredi Ücretleri Ne Kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı verilere göre ön lisansta 34 bin 200, lisansta ise 144 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Toplam başvuru sayısı 838 bin seviyelerine yükselirken, burs alan öğrenciler haricinde diğer adaylara geri ödemeli kredi hakkı tanındı. 2021 yılında burs ücretleri yüzde 18 oranında zamlanarak 550 TL'den 650 TL'ye çıkartıldı.
2021 yılında güncel burs ücreti 650 TL olarak belirlenmiştir.