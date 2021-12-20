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    • 20.12.2021 20:51
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    2022 KYK bursu ne kadar oldu? 2022 KYK zammı açıklandı! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ödemesi ne kadar olacak?

    KYK burs sonuçlarının ardından yeni yılda gelecek zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 KYK bursu ne kadar oldu?

    KYK burs ücretleri hakkında öğrenciler arama yapmaya başladı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler için KYK burs ve kredi sonuçları 14 Aralık'ta açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilirken burs ve kredi alan adaylar belli oldu. Öte yandan yeni yıla kısa bir zaman kala ise 2022 KYK burs ücretleri merak konusu oldu. Peki, 2022 KYK zammı ne zaman açıklanacak? İlk KYK ödemesi ne zaman yatacak? 2022 KYK bursu ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler!

    2022 KYK ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Burs ve kredi) Önümüzdeki yıl lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2550 liraya çıkarıyoruz."

    2021 Yılında KYK Burs ve Kredi Ücretleri Ne Kadar?

    Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı verilere göre ön lisansta 34 bin 200, lisansta ise 144 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Toplam başvuru sayısı 838 bin seviyelerine yükselirken, burs alan öğrenciler haricinde diğer adaylara geri ödemeli kredi hakkı tanındı. 2021 yılında burs ücretleri yüzde 18 oranında zamlanarak 550 TL'den 650 TL'ye çıkartıldı.

    2021 yılında güncel burs ücreti 650 TL olarak belirlenmiştir.

        ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA 1950 TL YATIRILACAK!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak." ifadelerine yer verildi. Öğrenciler 3 aylık geriye dönük ödemelerini Aralık ayı sonunda 1950 TL olarak alacak.

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK!

        T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar Her ayın 6'sında

        "2" olanlar 7'sinde

        "4" olanlar 8'inde

        "6" olanlar 9'unda

        "8" olanlar ise her ayın 10'unda burs ödemelerini alacak.
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        Haberler Güncel 2022 KYK bursu ne kadar oldu? 2022 KYK zammı açıklandı! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ödemesi ne kadar olacak?
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