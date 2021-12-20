Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman Ahmet Demir'den yürek yakan açıklama: Hasta annem var videoyu izlemesin istedim

"FATMA ŞAHİN YAYIN SONRASI TEPKİ GÖSTERDİ"

Fatma Şahin'in sessiz kalmasına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm." dedi.

YAŞLI BİR ANNEM VAR

Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.