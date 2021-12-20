Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Biontech, Sinovac aşı randevusu…

Gündemde tüm illerden vatandaşlar 3. doz aşı ne zaman yapılmalı? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırmaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de rastlanılan koronavirüsün omicron varyantı vatandaşları korkuturken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz hatırlatma aşısının önemie dikkat çekti ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişme üzerine Hatırlatma dozu 3. doz aşı kimlere yapılacak, zorunlu mu? Biontech, Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? Sorgulamaları da sıklıkla yapılır oldu? İşte tüm detaylar…
3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILMALI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tüm vatandaşlarımız, 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı ile hatırlatma dozu olabilecek" dedi
"Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.
Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.