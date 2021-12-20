Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunu uzaya götüren ABD’li Elon Musk’a teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B uydusunu uzaya götüren ABD'li ünlü işadamı Elon Musk'a teşekkür etti:

Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ve SpaceX firması, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedi. Bunun için şahsım ve milletim adına kendisini tebrik ediyorum.

NELER GETİRECEK?

164 günlük yolculuğun ardından hedefe ulaşacak.

Ortadoğu'nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Türkiye'nin veri iletişim kapasitesini 15 kat artıracak.

İnternet altyapısını güçlendirecek.

Başkan Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında faiz eleştirilerine yanıt vererek, "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa, onu yapmaya devam edeceğim" dedi.

Erdoğan, TÜSİAD'a da sert tepki göstererek, "Ey TÜSİAD ve yavruları sizlere sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, bizimki bambaşka. Bu millet bu fırsatı size vermeyecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: Son 19 yıldır attığımız her adımda önümüze çıkartılan engellerin arkasındaki saik neyse, bugünlerde yaşananların sebebi de aynıdır. Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz. Hükümetimizin uyguladığı ekonomi politikası kararlılıkla devam edecek. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Bu ülkeyi bir dolar karşılığında vatanlarını satanların ellerine de bırakmadık, bırakmayacağız. George, Hans bunlar gelip de bizim Merkez Bankamızın döviz rezervini yükseltmeyecek. Biz yükselteceğiz, bundan hiç endişeniz olmasın.