Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanacak! Masada döviz kurlarındaki artış, memur ve emekliye zam var

Sabah'ta yer alan habere göre, iç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.

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