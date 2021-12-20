Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanacak! Masada döviz kurlarındaki artış, memur ve emekliye zam var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıda, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek.
Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.
Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.