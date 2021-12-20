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    • 20.12.2021 07:01
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanacak! Masada döviz kurlarındaki artış, memur ve emekliye zam var

    Cuumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Kabine toplantısında ağırlık ekonomi gündeminde olacak. Yapılacak toplantıda döviz kurlarındaki artış, memur ve emekliye zam gibi konular konuşulacak.

    Kabine ekonomi gündemiyle toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıda, son dönemde döviz kurlarında yaşanan artışlar ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

    Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek.


    Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.

    Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

        OMİCRON VARYANTINA KARŞI ÖNLEMLER
        Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek.

        Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

        TERÖRLE MÜCADELE
        Terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda, güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

        Sabah'ta yer alan habere göre, iç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.

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        Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplanacak! Masada döviz kurlarındaki artış, memur ve emekliye zam var
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