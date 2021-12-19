Ermeni lobisi SpaceX’in TÜRKSAT 5B’yi uzaya taşımasına tepki gösterdi! Türkiye’deki ortakları sessiz kaldı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ERMENİ LOBİLERİNE DİRENEN MUSK'A TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene bir video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan, mesajında Ermeni lobilerinin engellemelerine karşı koyan Elon Musk'ı tebrik etti. "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
ERMENİ LOBİLERİ YİNE DEVREDE
Erdoğan'ın bu sözlerinin bir nedeni vardı. Ermeni lobileri her zamanki gibi ABD'de Türkiye karşıtı kampanyalar yürütüyordu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda ise SpaceX'in Türkiye'nin uydusunu uzaya taşıyacağını ve Türk SİHA'larının etkisinin daha da artacağını bu sayede Türkiye'nin daha saldırgan bir ülke olacağı iftirasını attı.