Ermeni lobisi SpaceX’in TÜRKSAT 5B’yi uzaya taşımasına tepki gösterdi! Türkiye’deki ortakları sessiz kaldı

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ERMENİ LOBİLERİNE DİRENEN MUSK'A TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene bir video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan, mesajında Ermeni lobilerinin engellemelerine karşı koyan Elon Musk'ı tebrik etti. "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.