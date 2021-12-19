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    • 19.12.2021 12:23
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    Ermeni lobisi SpaceX'in TÜRKSAT 5B'yi uzaya taşımasına tepki gösterdi! Türkiye'deki ortakları sessiz kaldı

    TÜRKSAT 5B, bügün Türkiye ile sabah saatlerinde Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Başkan Erdoğan, törene yolladığı video mesajda Elon Musk'a "Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum." derken Ermeni lobilerinin yürüttüğü kampanya dikkat çekti. Türk SİHA'larından çekinen Ermeni lobisi iletişim için kullanılacak bu uydu sayesinde Türkiye'nin daha çok insan öldüreceği iftirasını ortaya attı. Türkiye'de ise muhalefet başta olmak üzere ülkenin hayrına yapılan çalışmaları desteklemeyen kesim ne TÜRKSAT başarısını gördü ne de Ermeni lobisinin kampanyasına tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Ermeni lobisi SpaceX’in TÜRKSAT 5B’yi uzaya taşımasına tepki gösterdi! Türkiye’deki ortakları sessiz kaldı

    Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı.

    BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ERMENİ LOBİLERİNE DİRENEN MUSK'A TEBRİK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene bir video mesaj yolladı. Başkan Erdoğan, mesajında Ermeni lobilerinin engellemelerine karşı koyan Elon Musk'ı tebrik etti. "Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    ERMENİ LOBİLERİ YİNE DEVREDE
    Erdoğan'ın bu sözlerinin bir nedeni vardı. Ermeni lobileri her zamanki gibi ABD'de Türkiye karşıtı kampanyalar yürütüyordu. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda ise SpaceX'in Türkiye'nin uydusunu uzaya taşıyacağını ve Türk SİHA'larının etkisinin daha da artacağını bu sayede Türkiye'nin daha saldırgan bir ülke olacağı iftirasını attı.

        İÇİMİZDEKİLER SESSİZ
        Türkiye'nin projelerini görmezden gelen hatta tezkereye bile hayır diyen muhalefet ise elbette yine sessiz kaldı. Öyle ki Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği TÜRKSAT 5B'yi görmezden gelen CHP'nin başını çektiği muhalefet Ermeni lobilerinin olumsuz kampanyasına da sessiz kaldı.

        TÜRKİYE'NİN FAYDALI YÜK KAPASİTESİ EN YÜKSEK UYDUSU
        Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

        Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.

        Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

            TÜRKSAT 5B'DE YERLİ ÜRETİM EKİPMANLARI DA KULLANILDI
            Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak.

            Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye'de üretilen 2 haberleşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak.

            Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

                TÜRKİYE'NİN AKTİF HABERLEŞME UYDU SAYISI 5'E ÇIKACAK
                Yeni nesil elektrikli itki sistemi barındıran uydunun, 42 derece doğu yörüngesinde kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

                Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak.

                Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.
                    Yerli aşı Turkovac’ta ön sonuçlar belli oldu
                    Haberler Güncel Ermeni lobisi SpaceX'in TÜRKSAT 5B'yi uzaya taşımasına tepki gösterdi! Türkiye'deki ortakları sessiz kaldı
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