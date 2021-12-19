ASKON'dan ekonomi üzerinden hükümeti hedef almaya çalışan TÜSİAD'a tepki: "Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz"







TÜSİAD'A BİR TEPKİ DE ASKON'DAN

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği de (ASKON) konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



"Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz" başlığıyla yayımlanan açıklamada "ASKON Ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verildi.



İşte ASKON'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım;





Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz.



"ASKON Ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır." pic.twitter.com/wuCw72L7iC — ASKON 🇹🇷 #MilliKalkınmanınGüçlüAdı (@ASKON) December 19, 2021