ASKON'dan ekonomi üzerinden hükümeti hedef almaya çalışan TÜSİAD'a tepki: "Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz"

Eski Türkiye'de hükümetlere parmak sallayan TÜSİAD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile skandal bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisi üzerinden hükümeti hedef almaya çalıştı.
Başkan Erdoğan'ın, "Ey TÜSİAD ve yavruları, kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." ifadeleriyle tepkisini göstermesinin ardından bir açıklama da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nden (ASKON) geldi.
TÜSİAD'A BİR TEPKİ DE ASKON'DAN
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği de (ASKON) konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
"Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz" başlığıyla yayımlanan açıklamada "ASKON Ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verildi.
İşte ASKON'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım;
Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz.— ASKON 🇹🇷 #MilliKalkınmanınGüçlüAdı (@ASKON) December 19, 2021
"ASKON Ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır." pic.twitter.com/wuCw72L7iC