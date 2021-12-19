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    • 20.12.2021 01:33
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    • 20.12.2021 01:33
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    ASKON'dan ekonomi üzerinden hükümeti hedef almaya çalışan TÜSİAD'a tepki: "Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz"

    TÜSİAD'ın Türkiye ekonomisi üzerinden hükümeti hedef almaya çalışmasına bir tepki de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nden (ASKON) geldi. ASKON'dan yapılan açıklamada "Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    ASKON’dan TÜSİAD’a tepki!

    Eski Türkiye'de hükümetlere parmak sallayan TÜSİAD, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile skandal bir açıklama yaparak Türkiye ekonomisi üzerinden hükümeti hedef almaya çalıştı.

    Başkan Erdoğan'ın, "Ey TÜSİAD ve yavruları, kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum." ifadeleriyle tepkisini göstermesinin ardından bir açıklama da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nden (ASKON) geldi.




    TÜSİAD'A BİR TEPKİ DE ASKON'DAN
    Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği de (ASKON) konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

    "Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz" başlığıyla yayımlanan açıklamada "ASKON Ailesi olarak Ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verildi.

    İşte ASKON'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı o paylaşım;
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    Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki!
    Haberler Güncel ASKON'dan ekonomi üzerinden hükümeti hedef almaya çalışan TÜSİAD'a tepki: "Güçlü Türkiye'nin yeni Ekonomi Modeline inanıyoruz"
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