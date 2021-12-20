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    • 20.12.2021 19:49
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    Muş’ta yarın okullar tatil mi olacak? 21 Aralık Salı Muş'ta okullar tatil mi edildi? Muş Valiliği açıklaması!

    Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar tatili araştırmaları arasında Muş’ta yarın okullar tatil mi olacak? Sorusu yer alıyor. Ülke genelinde kar yağışları etkisini fazlaca gösterirken ulaşım ve yolların kapanması, zorlanması durumunda olan illerde okullar tatil ediliyor. Konuyla ilgili valiliklerden açıklamalar peşpeşe gelmeye devam ediyor. Muş’ta okuyan öğrenciler olumsuz hava koşullarından dolayı yarın okullarda ders olup olmayacağını merak ediyor. Peki Yarın 21 Aralık Salı Muş'ta okullar tatil mi edildi? Konuyla ilgili Muş Valiliği’nden açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Muş’ta yarın okullar tatil mi olacak?

    Muş'ta yarın okullar tatil mi olacak? 21 Aralık Salı Muş'ta okullar tatil mi edildi? Muş Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor ve bugün tatil olan bazı illerde yarın da ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oluyor. İşte detaylar...

    21 ARALIK SALI MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık 2021 Salı günü il genelinde (yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrenciler hariç olmak üzere) eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise 21 Aralık 2021 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

    KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Güncel Muş’ta yarın okullar tatil mi olacak? 21 Aralık Salı Muş'ta okullar tatil mi edildi? Muş Valiliği açıklaması!
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