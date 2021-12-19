Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li belediyelere tepki! Kaynakları sömürüyorlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'teki 2 aylık bütçe maratonu sırasında sürekli karamsar tablo çizen muhalefete geçen iki ay içinde yapılanlar ile önümüzdeki yıl yapılacakları anlatarak yanıt verdi.
KORSAN TAKSİ RANTI: (CHP'li belediyeler): Ruhsatsız deniz taksilerle oluşturdukları korsan deniz taksi rantını mı anlatalım... Yaz mevsiminde kullanılıyor gösterdikleri kar küreme araçlarını mı sayalım... Sayıştay denetim raporlarının Belediye Meclislerinden kaçırılmasını mı örnek gösterelim...