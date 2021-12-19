Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li belediyelere tepki! Kaynakları sömürüyorlar

EŞ-DOSTA KADRO: Belediye şirketleri üzerinden sigorta yaptırılan eş dost ve akrabaları mı sayıp dökelim... Önce 'Hiç kimse işinden olmayacak' diye söz verip, şimdi de sözler veriyorsunuz ya, sonrasında binlerce insanı işten çıkartıp ve hemen akabinde de katbekat fazlasını belediye kadrolarına doldurmaktan mı söz edelim... Yine 'israf' denilip meydanlara dizilerek şov yapılan araçların hem daha fazlasıyla, hem de katbekat daha fazla bedelle kiralandığını mı söyleyelim...