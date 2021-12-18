CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal! Sivil itaatsizlik çağrısı yaptı

Vesayet özlemiyle yanıp tutuşan CHP'li isimler skandallarına devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'ı hükümete karşı baş kaldırmaya çağırmasının ardından bir skandal daha patladı.
"FİKRİ SAĞLAR'DAN SİVİL İTAATSİZLİK ÇAĞRISI"
CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar sivil itaatsizlik çağrısı yaptı.
Sosyal medyadan açıklama yapan CHP'li Fikri Sağlar, 'erken seçim' çığırtkanlığı yapan muhalefete "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek akıl verdi.
"SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ BAŞLAMALI"
Sokakların karışmasını hedefleyen Sağlar şu skandal ifadeleri kullandı:
"Muhalefet derhal seçim istiyor, AKP seçime gitmiyor. Ne yapmalı? 1- Kesin süre verilmeli. 2- Verilen sürede seçim kararı alınmazsa, muhalefet sine-i millete dönmeli. 3- 81 ilde "Derhal Seçim" mitingleri yapılmalı. 4- Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı. Başka çıkış yok!"