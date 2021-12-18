CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal! Sivil itaatsizlik çağrısı yaptı

28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ DİRİ TUTUYOR!

CHP'li Fikri Sağlar geçtiğimiz yıl CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef almıştı. 28 Şubat zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN