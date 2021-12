CHP lideri Kılıçdaroğlu kimden söz aldı? İtiraf gibi açıklama: "Sandık geldiği andan itibaren döviz düşer"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine küreselcilerin sözcüsü oldu. Faize savaş açan Başkan Erdoğan'ı bir an önce devirmek isteyen güçlerin maşalığını yapan Kılıçdaroğlu, son zamanlarda fahiş düzeyde ve gerekçesiz bir şekilde artan kur üzerinden erken seçim baskısı yaptı.



CHP lideri, "84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim" dedi.







Kılıçdaroğlu, seçim baskısını yineleyerek, "Ekonomideki gelişmeleri hem Ticaret Odası hem de Sanayi Odası yetkilileri ile görüştük. Dün de TÜSİAD Genel Başkanı'nı aramıştım. Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz kontrol edilemiyor. Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safhaya çıkardı. Yapılması gereken, eğer ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa insanlara saygı duyuyorlarsa ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun, sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim. Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da tahammülü de yoktur. Doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür" dedi.





'SANDIĞIN MİLLETİN ÖNÜNE GETİRİLMESİ LAZIM'

Kırılgan ekonomi istemediklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna güvensin. Vatandaşımız oyunu kullanacaktır. Kendileri çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa, öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla terörle Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim. Sandığın, milletin önüne getirilmesi lazım" diye konuştu.



KUR SALDIRILARI BOŞUNA DEĞİL

Muhalefetin ve küresel çetenin medya ayağının hep bir ağızdan erken seçim söylemlerini dolaşıma sokması organize bir saldırı olduğunun da en büyük kanıtı. Faize savaş açan Erdoğan'ı Türkiye'nin başında istemeyenler, kukla bir hükümetle ülkemizde istedikleri gibi at koşturmak istiyor.