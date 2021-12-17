Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.12.2021 20:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2021 20:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 4253 TL'lik asgari ücretin olumlu havasına karşı Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan ortak plan: Aynı anda tweet attılar! TÜSİAD da işin içinde

    Son dakika haberleri... 4253 TL'lik 2022 yılı asgari ücreti Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından işçi kesiminde büyük bir memnuniyet yarattı. Önceki gün 5376 TL asgari ücret vaadinde bulunan dün gece ise bunu 4500 TL'ye indiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'la aynı anda tweet atarak oluşan olumlu havayı bozmaya çalıştı. Parti içinde cumhurbaşkanlığı adayı kavgası yaşayan CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaparken bu defa CHP'nin kodlarındaki gibi askerden değil TÜSİAD'dan medet umdu. Kılılıçdaroğlu'nun paylaşımlarının altına ise tepkiler gecikmedi. İşte tüm yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu-Demirtaş-TÜSİAD 3’lü grup devrede

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 2022 yılı asgari ücretini 4253 TL olarak açıkladı. Son 50 yıldaki en fazla artışın yansıması sonucu ortaya çıkan ve yüzde 50'lik bir zam yapılan asgari ücret işçi kesimi tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

    Oluşan bu olumlu havayı bozmak için de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı yerden talimat almışçasına 15 dakika arayla neredeyse aynı tweetleri atıp kaos peşinde koştular.

    İLK TWEET DEMİRTAŞ'TAN GELDİ
    Evvela HDPKK'lı Selahattin Demirtaş çıktı sahneye. Twitter hesabından paylaşım yapan küresel ağın kadrolu elemanı Demirtaş, 18:26'da erken seçim çığırtkanlığı yaptı. Demirtaş paylaşımında, ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

        15 DAKİKA SONRA KILIÇDAROĞLU'NDAN ERKEN SEÇİM MESAJI!
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan yalnızca 15 dakika sonra erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, 18:41'de ''TÜSİAD Başkanı'nı aradım. Ülke yangın yeri. Aklî melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli'nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir.'' ifadelerini kullanarak küreselcilerin niyetini açık etti.

        Kılıçdaroğlu sözlerine şu hakaretlerle devam etti "Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!"

        ASKER GİTTİ TÜSİAD ÜZERİNDEN MESAJ!
        Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki, ''TÜSİAD Başkanı'nı aradım'' sözü iş dünyasının siyasetin içine bilinçli bir şekilde çekilerek Türkiye'de kaos yaratma gayesinde olduğu şeklinde yorumlandı. Geçmişten bugüne CHP'nin kodlarına olan askerden medet umma, darbe çağrısı yapmak artık işe yaramayınca Kılıçdaroğlu TÜSİAD üzerinden hükümeti açık açık tehdit etti ve sivil iktidara parmak sallamak için çağrı yaptı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN ASGARİ ÜCRET ÇELİŞKİSİ AKILLARDA
            Tüm bunlar yaşanırken CHP Genel Başkanı, bir başka deyişle "asgari müdür" Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece asgari ücretle ilgili yaşattığı çelişki hala akıllarda. Kılıçdaroğlu, partilerinin idaresindeki belediyelerde asgari ücretin 4 bin 500 lira olacağını duyurdu. 'Asgari müdür', önceki gün ise asgari ücretin 5376 liranın üzerinde olması gerektiğini söylemiş, hükümeti hedef almıştı.

            ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPAN CHP'DE ADAY KAVGASI YAŞANIYOR
            2023 seçimleri için maratona başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi İmamoğlu da yarıştan geride kalmayarak hamlesini yaptı. İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." yanıtını vererek 2023 için masada olduğu mesajını verdi.

            CHP'Lİ BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NİN İŞÇİLERİ GREVDE
            Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, 5376 TL asgari ücret vaadinde bulunsa da partisinin yönetimindeki Bakırköy Belediyesi'nde işçiler günlerdir grevde. Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şubesi üyelerinin, Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması gerekçesiyle başlattığı grev, 54. gününde devam ediyor.

            HALK TEPKİ YAĞDIRDI
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''erken seçim'' çığırtkanlığı yaptığı tweet halkın nazarında büyük tepki gördü.

            İşte o tepkilerden bazıları:
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aşkın şehri Konya her mevsim güzel
            Haberler Güncel SON DAKİKA: 4253 TL'lik asgari ücretin olumlu havasına karşı Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan ortak plan: Aynı anda tweet attılar! TÜSİAD da işin içinde
                SON DAKİKA