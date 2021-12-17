SON DAKİKA: 4253 TL'lik asgari ücretin olumlu havasına karşı Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan ortak plan: Aynı anda tweet attılar! TÜSİAD da işin içinde

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPAN CHP'DE ADAY KAVGASI YAŞANIYOR

2023 seçimleri için maratona başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi İmamoğlu da yarıştan geride kalmayarak hamlesini yaptı. İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." yanıtını vererek 2023 için masada olduğu mesajını verdi.