SON DAKİKA: 4253 TL'lik asgari ücretin olumlu havasına karşı Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan ortak plan: Aynı anda tweet attılar! TÜSİAD da işin içinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 2022 yılı asgari ücretini 4253 TL olarak açıkladı. Son 50 yıldaki en fazla artışın yansıması sonucu ortaya çıkan ve yüzde 50'lik bir zam yapılan asgari ücret işçi kesimi tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Oluşan bu olumlu havayı bozmak için de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı yerden talimat almışçasına 15 dakika arayla neredeyse aynı tweetleri atıp kaos peşinde koştular.
İLK TWEET DEMİRTAŞ'TAN GELDİ
Evvela HDPKK'lı Selahattin Demirtaş çıktı sahneye. Twitter hesabından paylaşım yapan küresel ağın kadrolu elemanı Demirtaş, 18:26'da erken seçim çığırtkanlığı yaptı. Demirtaş paylaşımında, ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adlı ucube rejimin yol açtığı krizi, seçim dışında hiçbir şey çözemez. Temel sorun güven ve hukuk krizidir. Bunun açtığı kara deliği, hiçbir asgari ücret zammı kapatamaz. Durum çok vahim. Ülke tümden batmadan derhal erken seçim yapılmalıdır.'' ifadelerini kullandı.